Politie pakt dertig mensen op na kraken berichtendienst

De politie heeft dinsdag in Nederland dertig aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht in een onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer.

Amsterdam

Ook in België zijn op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. In Rotterdam is beslag gelegd op 28 vuurwapens. Opsporingsdiensten zijn erin geslaagd toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van de versleutelde berichtendienst Sky ECC.

meelezen

Vanaf medio februari kon dit versleutelde verkeer ‘live’ worden meegelezen. De server van Sky ECC is dinsdag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. De Belgische politie pakte bij haar grootste actie ooit 48 personen op en nam meer dan 1,2 miljoen euro in beslag. Zij confisqueerde ook zoveel mogelijk voor Sky ECC geprepareerde telefoons, die vooral veel werden gebruikt rond de Antwerpse haven, een knooppunt van de internationale drugshandel.

Tijdens de ‘meeleesfase’ van het onderzoek kon de Belgische politie meer dan 17 ton cocaïne onderscheppen.

De politieacties maken deel uit van een grootschalig internationaal onderzoek (Argus) dat de communicatie van criminele organisaties blootlegt. Eerder al leidde het onderzoek Argus tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs en werden duizenden kilo’s drugs in beslag genomen, drugslabs ontmanteld en 43 mensen gearresteerd.

Omdat de politie kon meelezen met de berichten die criminelen elkaar via Sky ECC stuurden, kon de politie ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen. Volgens de politie betreft het tientallen ernstige geweldsdelicten. Vorig jaar wisten opsporingsdiensten de berichtendienst EncroChat te kraken, waar veel criminelen gebruik van maakten.

De ontmanteling van Sky ECC noemt de Nederlandse politie de overtreffende trap. Veel gebruikers van EncroChat zijn vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Nederland telt ongeveer 11.000 gebruikers, België ongeveer de helft daarvan. <