Het gaat vermoedelijk nog tot woensdagavond duren voordat de brand bij het schrootverwerkingsbedrijf in Den Bosch geblust is. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord dinsdagavond laten weten. Een woordvoerder spreekt van een complexe brand. ‘Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan.’ <

Jaar cel geëist om brand in zendmast Maasbree

Tegen een 32-jarige man uit het Limburgse Roggel is dinsdag een celstraf van twaalf maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist voor het in brand steken van een zendmast in Maasbree vorig jaar. Ook zou Luc T. een schadevergoeding aan telecomproviders KPN en T-Mobile moeten betalen, vindt het Openbaar Ministerie. <

Man aangehouden voor neersteken hardloopster

De politie heeft een 49-jarige man uit Eindhoven aangehouden die ervan wordt verdacht ‘zonder enige aanleiding’ een hardloopster in haar rug te hebben gestoken. Dat gebeurde maandagmiddag in Eindhoven. De vrouw raakte zwaargewond. <

Politie schoot man dood op kerkhof uit noodweer

De agent die op 27 mei vorig jaar een 39-jarige verwarde man doodschoot bij een begraafplaats in ’s-Graveland, bevond zich in een noodweersituatie. Hij wordt niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie na onderzoek weten. Het slachtoffer viel de agent aan terwijl die op zijn rug op de grond lag. <

150 studenten beginnen protest tegen leenstelsel

Op de Grote Markt van Groningen is dinsdagmiddag een demonstratie tegen het leenstelsel begonnen. Er namen 150 hbo- en wo-studenten plaats in hoepels die op de grond liggen, om voldoende afstand van elkaar te bewaren. De demonstratie in Groningen is georganiseerd door de Groninger Studentenbond (GSb), FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het is het begin van een reeks demonstraties door het hele land. <

Weer vier jaar cel geëist tegen bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag ook in hoger beroep vier jaar celstraf geëist tegen een 63-jarige man uit Hoensbroek voor het bedreigen van Geert Wilders. De eis voor het hof in Den Bosch is gelijk aan de eerdere eis van het OM voor de rechtbank, maar die sprak hem hiervoor vrij. De man werd twee jaar geleden in Heerlen gearresteerd, vlak voor een verkiezingsevenement van de PVV-leider. <

Schoolpersoneel vaker beticht van wangedrag

De onderwijsinspectie noemt het ‘zorgelijk’ dat ‘een steeds groter deel’ van de meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over schoolpersoneel als leerkrachten en ondersteunend personeel. In het schooljaar 2019/2020 ging 69 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik (63 van de 92 meldingen) over een ‘met taken belast persoon'. In 2018/2019 betrof dit de helft van het aantal meldingen en in 2017/2018 was dit circa 48 procent. <

'Toenemende drukte in treinen is onwenselijk'

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan. ‘De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen', signaleert het OMT. ‘Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.’ <

Kabinet: negatieve test ook voor autoreizen

Het kabinet wil een negatieve testverklaring ook verplichten voor mensen die vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied met de auto naar Nederland reizen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat dinsdag online verscheen. Momenteel geldt de verplichting nog niet voor automobilisten. <

FVD hekelt Twitter om 'misleidende tweet'

Forum voor Democratie heeft het besluit van Twitter gehekeld om een tweet van Thierry Baudet als misleidend te bestempelen. ‘Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?', laat de partij in een tweet weten. Baudet zegt in de betreffende tweet dat hij zich ‘absoluut’ niet zal laten vaccineren, ‘omdat de bijwerkingen heftig zijn’ en ‘het langetermijneffect op immuunsysteem volstrekt onbekend is'. <

Britse koningin bedroefd en bezorgd na interview

De Britse koningin Elizabeth heeft gereageerd op het spraakmakende interview van haar kleinzoon Harry en diens echtgenote Meghan op televisie. In een verklaring toont zij zich bedroefd over de uitdagingen waarmee het paar de laatste jaren is geconfronteerd. Ook laat ze weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie, tot bezorgdheid stemmen. <

EU: VK blokkeert export coronavaccin

Het Verenigd Koninkrijk houdt de export van coronavaccins of bestanddelen daarvan tegen, zegt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie. Net als de Verenigde Staten. Michel is daarom ‘geschokt als ik de EU beschuldigd hoor worden van vaccinnationalisme'. Michels verdediging van de EU valt verkeerd in Londen. De Britse regering houdt vol dat zij de uitvoer van geen enkel coronavaccin heeft gedwarsboomd. <

België houdt aantal F-16’s aan de grond

België houdt een aantal F-16's voorlopig aan de grond. Meerdere vliegtuigen hebben een probleem aan de uitlaat dat vergelijkbaar lijkt met dat van het toestel dat in februari problemen vertoonde bij het opstijgen, meldt Defensie. ‘Of andere naties hetzelfde probleem hebben, wordt momenteel onderzocht', aldus de Belgische Defensie. <

‘Problemen farmaceut compliceren vaccindeal'

Farmaceut Johnson & Johnson heeft de EU laten weten dat de vaccinmaker kampt met bevoorradingsproblemen. Dat kan de plannen compliceren om in het tweede kwartaal 55 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf te leveren, zegt een betrokken EU-functionaris tegen persbureau Reuters. <

Zes overheidsinstanties slachtoffer cyberaanval

Zes Duitse overheidsinstanties zijn het slachtoffer geworden van een grote cyberaanval op bedrijven die het e-mailplatform Exchange Server van Microsoft gebruiken. Volgens de Duitse veiligheidsdienst voor informatietechnologie (BSI) is er bij vier instanties mogelijk informatie gestolen. BSI zegt niet welke instanties zijn getroffen, maar het zou gaan om grote en kleinere organisaties. <

Homohaters sloegen mogelijk vaker toe

De mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van een homoseksuele man in het Belgische Beveren hebben mogelijk meer slachtoffers gemaakt. De politie onderzoekt of zij ook de hand hadden in twee andere recente overvallen op homoseksuelen in de Vlaamse stad. Deze mannen zouden met het voorwendsel van een afspraakje via een datingapp voor homo’s in de val zijn gelokt, melden Belgische media. <

Proces rond dood van George Floyd begonnen

Met de selectie van de juryleden is het proces rond de opzienbarende dood van de zwarte Amerikaan George Floyd begonnen, een dag later dan oorspronkelijk gepland. De zaak tegen de van moord verdachte blanke agent Derek Chauvin was uitgesteld omdat justitie de aanklacht wil uitbreiden. De rechter in Minneapolis besloot nu toch te starten, ondanks de bezwaren van de aanklagers. De dood van Floyd leidde wereldwijd tot massale Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld. <

Kernramp veroorzaakte geen extra schade

De kernramp in het Japanse Fukushima heeft statistisch gezien niet geleid tot extra gezondheidsschade onder de lokale bevolking, meldt een onderzoekscomité van de Verenigde Naties. Bij de ramp van bijna tien jaar geleden kwam een grote hoeveelheid radioactieve straling vrij. Wetenschappers zeggen dat er geen verhoogde kans op kanker is waargenomen. <

Levenslang om moord op Russische ambassadeur

Een Turkse rechtbank heeft vijf verdachten veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov. Karlov kwam eind 2016 om het leven in Ankara. Een politieman nam de diplomaat onder vuur toen die een speech gaf tijdens de opening van een fototentoonstelling. <

Tientallen Afrikaanse migranten verdronken

Zeker 39 migranten, onder wie vier kinderen, zijn dinsdag verdronken voor de kust van Tunesië toen de twee boten waarop ze zaten zonken. Van de opvarenden zijn er 165 gered, meldt het Tunesische ministerie van Defensie. De boten waren maandagavond laat of dinsdagochtend vroeg vertrokken richting Italië vanuit de oostelijke havenstad Sfax. <

Rusland en China bouwen ruimtestation

Rusland en China gaan samen een ruimtestation bouwen. Daarvoor hebben de landen dinsdag een akkoord getekend. Het Russische ruimteagentschap Roscosmos zegt dat het station in een baan om de maan of op het oppervlakte van de maan moet komen. ‘Het maanstation wordt ontwikkeld als een complex met onderzoeksfaciliteiten. Het station kan worden gebruikt door ieder ander land dat daar interesse in heeft', aldus Roscosmos. <

FNV wil dat PostNL bezorgers contract geeft

Postbedrijf PostNL heeft ondanks cao-afspraken nog te weinig bezorgers in vaste dienst genomen, vindt vakbond FNV. De bond wil het post- en pakketbedrijf daarom met een petitie aansporen om alsnog de afspraken na te komen. Volgens FNV is ongeveer een kwart van alle pakketbezorgers in dienst van PostNL. De rest werkt voor onderaannemers. Het vaste personeel deelt mee in het huidige succes van PostNL in de vorm van een winstuitkering. <

Opmars bitcoin brengt recordniveau in zicht

De bitcoin zette zijn opmars van de afgelopen dagen dinsdag verder door, waarmee het recordniveau dat vorige maand werd aangetikt weer in zicht komt. De digitale munt steeg tot boven de 54.000 dollar, het recordniveau van 21 februari ligt op meer dan 58.000 dollar. <

Ook Nederlandse banen voor vestiging Amazon

De Amerikaanse webwinkel Amazon bouwt een distributiecentrum op grensoverschrijdend industrieterrein Avantis bij Heerlen. Het distributiecentrum richt zich volledig op de Duitse markt, maar personeel wordt ook in Nederland geworven. Er komt plaats voor 170 werknemers, maar rond Kerst en bij drukte kan dat aantal door middel van uitzendkrachten groeien naar rond de 300. De bouw van het distributiecentrum is inmiddels begonnen. <