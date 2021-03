'1300-deal' voor strijd tegen mensenhandel

Amsterdam

Kandidaat-Kamerleden kunnen hun handtekening onder de deal zetten om die strijd te bekrachtigen. ‘Die 1300 verwijst naar de jaarlijks naar schatting 1300 minderjarige meisjes die seksueel uitgebuit worden in ons land', licht woordvoerder Shamir Ceuleers van het CKM toe. Die inschatting komt van de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. 'Van deze groep blijft 97 procent buiten beeld, doordat slachtoffers bijvoorbeeld geen aangifte durven te doen. Zij zijn daarmee de grootste en meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel. In onze actie staan ze symbool voor alle in totaal 6000 slachtoffers van mensenhandel per jaar.' Volgens Ceuleers is het belangrijk dat aankomende politi..

