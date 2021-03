De koers verlegd

klanten mogen ontvangen, blijft de avondklok nog zeker drie weken van kracht. En er gloort een kansje dat de terrassen zelfs al eerder open gaan dan dat de avondklok wordt opgeheven. Geen ‘routekaart’ rechtvaardigt het, maar met deze orde van versoepelingen hoopt het kabinet tegemoet te komen aan wat we meer en minder pijnlijk vinden, en wat diverse sectoren meer en minder hard raakt. Intussen is het wel in flagrante strijd met de ernst waarmee de avondklok nu alweer zes weken geleden werd ingevoerd: als finaal middel om het aantal contacten in te perken. Dat was waarom het Haagse gerechtshof in hoger beroep oordeelde dat het kabinet hiervoor naar een rampwet mocht grijpen. ‘De eerste maatregel waar je niet mee door wilt – die bovenaan staat om te schrappen – is die avondklok’, zei premier Rutte 20 januari. Maar inmiddels zijn de bakens verzet: het huisarrest voor bijna een derde van het etmaal kan kennelijk makkelijker worden gerekt, week na week, dan de winkelsluiting.