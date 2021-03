Meer coronaboetes in multiculturele wijken

In Den Haag en Rotterdam zijn meer coronaboetes uitgeschreven in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond woont. Volgens de politie komt dit niet doordat handhavers etnisch geprofileerd hebben.

Terwijl 31 procent van de Hagenezen woont in een wijk waar de meerderheid een migratieachtergrond heeft, schreef de politie in die wijken 69 procent van haar boetes uit. In Rotterdam woont 25 procent in een dergelijke wijk, terwijl daar 48 procent van de boetes uitgeschreven werden. In Amsterdam was de verhouding juist redelijk in balans.

Dit blijkt na analyse van gegevens die de overheid aan Vrij Nederland heeft verstrekt. Journalist Fréderike Geerdink wist via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gegevens over de uitgeschreven boetes te bemachtigen. Haar onderzoek is representatief en baseert zich op ongeveer 15.000 boetes, uitgeschreven in de grote steden.

