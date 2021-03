GGD werkt toe naar 1,5 miljoen vaccinaties per week

Hulp van Defensie en het Rode Kruis. Ruimere openingstijden. Een opgevoerd priktempo. En nog eens 80 vaccinatielocaties erbij – van 60 nu tot 140 straks. Op deze manier moet het voor de GGD’en mogelijk zijn om vanaf mei 1,5 miljoen vaccinaties per week te zetten, ongeveer net zo veel als er de afgelopen twee maanden in totaal zijn gezet.

Den Haag

Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van het samenwerkingsverband van de GGD’en, in een interview in dagblad de Telegraaf. Daarmee heeft gezondheidsdienst GGD ‘flinke overcapaciteit’, zegt Rouvoet. ‘We hadden zelf een plan gemaakt om eind juni opgeschaald te hebben naar de 700.000 prikken per week. Maar vanuit de minister is nu de vraag gekomen om ook dat weer meer dan te verdubbelen.’ In totaal verwacht Nederland het tweede kwartaal tussen de 16 en 17 miljoen vaccins: 7,8 miljoen van BioNTech/Pifzer, zo’n 4 miljoen van AstraZeneca, 1,4 miljoen van Moderna, en ook nog 3 miljoen van Janssen, het vaccin dat hoogstwaarschijnlijk donderdag door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ..

