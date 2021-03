Is er wel draagvlak voor avondklok?

‘Er is veel draagvlak voor de avondklok. Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer denken: verrek, laten we dit maar even doen.’ In die woorden liet minister Ferd Grapperhaus zich afgelopen vrijdag vergoeilijkend uit over de avondklok. Maar de cijfers laten hem toch wat in de steek. We wegen de uitspraak.