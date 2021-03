Martin Jan de Jong 1960-2021Bestuurder en vragensteller

Martin Jan de Jong is dit weekend overleden, 60 jaar oud. Hij was sinds 2009 bestuursvoorzitter van het gereformeerde Greijdanus College.

De Jong stond tevens aan de wieg van Stichting Present, die vrijwilligers koppelt aan mensen die hulp nodig hebben. In het verleden was hij directeur van Dit Koningskind, een belangenorganisatie voor mensen met een handicap. Daarnaast bekleedde hij tal van bestuursfuncties.

Hij groeide op in De Krim, een klein arbeidersdorp in het noorden van Overijssel. Zijn vader was daar bedrijfsleider in een aardappelmeelfabriek. Zijn moeder overleed toen hij tien was. Later studeerde De Jong in Groningen en was hij betrokken bij Youth for Christ.

Hij is altijd een vragensteller geweest, vertelde De Jong twee jaar geleden in een interview met deze krant. Hij keek kritisch naar bijbelteksten en naar de vele bezweringsformules in het christelijk geloof.

