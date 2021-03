‘Iets meer betalen voor ons vlees'

De verkoop van vlees in supermarkten is in twee jaar tijd bijna 10 procent afgenomen.

Wageningen

Zondag ging ‘de week zonder vlees’ van start. Er lijkt steeds meer draagvlak te zijn voor die levensstijl. Lag in 2015 het percentage Nederlanders dat veganistisch, vegetarisch of flexitarisch at nog op maar 8,6 procent, in 2019 was dat 12,6 procent van de Nederlanders. Dit bleek in oktober uit cijfers van Wageningen Economic research.

Toch groeit tegelijkertijd de vleesconsumptie: in 2019 bedroeg het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking 77,8 kilo. Dit was een toename van 0,6 kilo vergeleken met 2018. Volgens marktonderzoeker IRI is de verkoop van vlees in supermarkten in twee jaar tijd bijna 10 procent afgenomen. Dat dit niet lijkt te matchen met de toename in vleesgebruik, kan komen do..

