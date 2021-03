Kerken dringend geadviseerd online kerkdiensten te houden; rond Pasen mogelijk versoepelingen

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op weg naar de persconferentie over coronamaatregelen in Nederland.

Den Haag

Demissionair premier Mark Rutte reageerde daarmee op het besluit van de Protestantse Kerk in Nederland om ruimte te bieden voor kleinschalige bijeenkomsten. ‘Ik heb voor iedereen en alles begrip, maar mijn enige vraag aan iedereen is: help ons het virus bestrijden’, zei Rutte maandag tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. ‘Ik begrijp ook dat de kerken zo langzamerhand denken: mag er weer iets? Maar dat geldt natuurlijk ook voor cafés en voor de winkels, voor iedereen.’

Of er rond Pasen meer mogelijk is voor kerken, kon de premier nog niet zeggen. ‘Laten we eerst maar eens kijken of het over een paar weken mogelijk is iets te doen. Dán kunnen we kijken wat dat zou betekenen voor de kerken. Maar dan moeten we eerst z..

