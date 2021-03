'Zelftest vanaf volgende maand beschikbaar'

Het kabinet hoopt dat mensen vanaf volgende maand zelf een coronasneltest kunnen afnemen. Het idee is dat de zogenoemde antigeentesten beschikbaar komen voor werkgevers en voor het onderwijs, maar ook voor ongeveer een tientje in winkels komen te liggen.

Den Haag

De antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een stuk sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt met een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen. Het ministerie van Volksgezondheid denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord bij mensen die geen klachten hebben.

‘Zo kunnen we het virus de pas afsnijden', aldus coronaminister Hugo de Jonge. ‘Om dat eenvoudiger en laagdrempeliger te maken moeten we het anders doen: niet de mensen naar de teststraat, maar de testen naar de mensen. We maken het daarom nu in Nederland mogelijk dat producenten van goede sneltesten daar ook een zelftestversie van maken.’ Zo’n zelftestversie zou dan bijvoorbeeld een kortere wattenstaaf hebben.

ontheffing

Momenteel is het nog niet mogelijk de testen voor eigen gebruik beschikbaar te stellen, omdat het formeel medische hulpmiddelen zijn. Fabrikanten van sneltesten kunnen een ontheffing aanvragen om de inzet als zelftest mogelijk te maken, maar moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de test onder meer een Europees kwaliteitskeurmerk (CE) hebben en moet de test al geschikt zijn bevonden als zelftest.

Een ontheffing kan binnen een week worden verleend. De Jonge hoopt dat veel bedrijven zich zullen melden die een zelftestversie van hun product willen maken, ‘met een goede instructie erbij'. Wat een zelftest in de supermarkt gaat kosten, dat zal van het bedrijf afhangen. <

versoepelingen in verpleeghuizen

Het kabinet wil maandag misschien al aankondigen dat een aantal coronaregels in de verpleeghuizen niet meer zullen gelden, of soepeler worden. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Het deskundigenteam OMT buigt zich momenteel over de vraag of versoepelingen in verpleeghuizen al mogelijk zijn, nu de meeste mensen daar een prik tegen het coronavirus hebben ontvangen. Een tussentijdse versie van het OMT-advies lekte al uit via de NOS. De experts zouden aanbevelen dat verpleeghuisbewoners dagelijks twee bezoekers mogen ontvangen, in plaats van slechts één. Ook zouden ze minder lang in quarantaine hoeven na contact met een positief getest persoon. Het officiële advies van het OMT volgt nog, en op basis daarvan zal het kabinet maandag een besluit nemen. Maandag is er weer een coronapersconferentie. De Jonge acht de kans ‘niet heel groot’ dat er ruimte is voor versoepeling van de maatregelen, dus ook niet voor het schrappen van de avondklok.