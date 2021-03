‘Blinde vlek voor wie net niet mee kan komen'

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft vrijdag in Den Haag met een manifest extra aandacht van de politiek gevraagd voor de 1,1 miljoen mensen in ons land met een licht verstandelijke beperking. Deze mensen dreigen volgens de organisatie steeds minder mee te kunnen komen in onze almaar veeleisender samenleving. De maatschappij heeft ook een ‘blinde vlek' voor juist deze groep, zegt de vereniging. Het gaat om mensen die ook (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen wonen en een opleiding kunnen volgen, maar wel een helpend handje kunnen gebruiken of gewoon meer begrip en een persoonlijke benadering. Ze hebben er nu, met hun IQ tussen de 50 en 85, steeds vaker een harde dobber aan om passende scholing te vinden, werk, huisvesting en een zinvol bestaan met sociale contacten. ‘Juist deze groep veelal laaggeletterden loopt een verhoogde kans om in aanraking te komen met armoede, schuldenproblematiek, ontsporing, loverboys, eenzaamheid en werkloosheid. Als de politiek onvoldoende aandacht heeft voor hun ontwikkeling, zullen de uitwassen eerder toe- dan afnemen', vreest de vereniging. <