'Behoud bedenktijd bij abortus'

Hilversum

Hiervoor is de website beraadtermijn.nl in het leven geroepen. Het statement is een reactie op het voorstel van GroenLinks en PvdA om de verplichte bedenktermijn van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen, te schrappen. Een motie om dit te regelen kon eind vorige maand rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Schreeuw om Leven, SGP en NPV zijn het daar niet mee eens. In het zes punten tellende manifest op de nieuwe website klinken argumenten die dat standpunt onderbouwen. Zo wijzen de organisaties erop dat in de huidige Wet afbreking zwangerschap is vastgelegd dat abortus een afweging is tussen de noodsituatie van de vrouw en de bescherming van ongeboren leven, waarvoor de vrouw een zekere verantwoordelijkheid draa..

