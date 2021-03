‘Mantelzorg bepaald niet gratis voor maatschappij’

Zeist

De bijdrage van mantelzorgers aan de maatschappij staat voor 22 miljard euro, stellen de onderzoekers vast. Maar die krijgen we toch niet cadeau.

In 2019 besteedden de circa 5 miljoen mantelzorgers ongeveer 1,5 miljard uren aan mantelzorg, tijd die ze anders zouden geven aan werk, ontspanning of onderwijs. Als mantelzorgers niet zouden mantelzorgen, dan zou die tijd deze mensen loon of kennis opleveren. Of ze zouden fitter worden door uit te rusten. In euro’s staan deze uren voor 20 miljard, aldus MantelzorgNL. De kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, bedragen in totaal ook nog eens 1,8 miljard euro.

‘Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat dit niet het geval is. Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. <