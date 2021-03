Alternatief Schreeuw om Leven in de maak. ‘We zitten vol positieve plannen’

Hilversum

Dat blijkt uit een open brief van Bert Dorenbos, die samen met zijn vrouw Willy Schreeuw om Leven in 1985 heeft opgericht. Hij schaart zich nu openlijk achter de afgesplitste groep en nieuw te vormen organisatie.

Binnen de prolife-organisatie heerst al maandenlang onrust wegens een conflict tussen het bestuur en directeur Kees van Helden. Laatstgenoemde vertrekt per 1 mei en is tot die tijd vrijgesteld van werk, zo hebben betrokkenen onlangs in een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht. Volgens Dorenbos is nog altijd niet duidelijk wat de klacht tegen Van Helden concreet inhoudt en is de directeur ‘onterecht behandeld’.

motie van wantrouwen

