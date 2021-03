Wopke Hoekstra onder vuur na voorstel tot verkorten van WW

Den Haag

In het CDA wordt niet met plezier teruggedacht aan de roemruchte campagne van 1994. Al is het maar omdat die twintig zetels verlies opleverde en het CDA uit het centrum van de macht stootte. Toch wordt de associatie nu al voor de tweede keer in korte tijd gemaakt: eerst toen minister De Jonge liet weten dat hij, naar analogie van Ruud Lubbers, dit keer niet op de lijsttrekker zal stemmen. En nu opnieuw, nadat die lijsttrekker donderdag alle aandacht trok met het plan om de duur van de werkloosheidsuitkering WW te beperken tot een jaar. Was een plan tot versobering van de sociale zekerheid - de bevriezing van de AOW - destijds niet een van de oorzaken van die nederlaag?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .