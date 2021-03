Verhuizing wisenten naar Denemarken mijlpaal. ‘Dit is waar je het voor doet’

Van negen zorgvuldig geselecteerde wisenten verhuizen er eind maart vanuit een verzamelpunt in Lelystad acht naar Denemarken. Zij vormen de basis voor een geheel nieuwe kudde, een mijlpaal in het herstel van de populatie van de Europese bizon. ‘Dit is waar je het voor doet.’

De wisent, het grootste landdier in Europa, is een bedreigde diersoort.Â

Een groepje wisenten uit verschillende natuurgebieden in Nederland verhuist naar Denemarken om daar een nieuwe kudde te vormen. Er zijn al eerder wat wisenten naar het buitenland verhuisd. Dit is echter de eerste keer dat er een kerngroep is samengesteld die de basis vormt voor een geheel nieuwe kudde. ‘Dit is waar je het voor doet’, aldus ecoloog Judith Slagt van ARK Natuurontwikkeling die de operatie coördineert en het contact onderhoudt met de Deense partner, de Aage V. Jensen Nature Foundation.

De acht dieren, een stierkalf met twee koeien van de Maashorst in Brabant en vijf koeien uit het Natuurpark Lelystad, worden sinds vorige week in een weiland van het Natuurpark Lelystad in quarantaine gehouden. Zo wordt uitgesloten dat ze ziekt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .