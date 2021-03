Lijsttrekkers van christelijke partijen zijn niet meer elkaars grootste concurrenten

Woensdag 7 april 1994 organiseerde het Nederlands Dagblad het eerste verkiezingsdebat tussen christelijke lijsttrekkers. Vier weken later leed het CDA een daverende nederlaag: min twintig zetels. Voor zover bekend had het ene niks met het andere te maken. Maar zowel dat debat als die verkiezingsuitslag markeert het voorjaar van 1994 als een kentering in de christelijke politiek in Nederland.

Sindsdien heeft deze krant een traditie hoog te houden van christelijke lijsttrekkersdebatten; aanstaande dinsdag wordt – online – de negende editie gehouden. Maar misschien is dat wel de laatste aflevering in deze samenstelling. Want voor veel christelijke kiezers – en dus ook voor ND-lezers – is het een willekeurige selectie ..

