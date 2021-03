Miljoenen verspild aan onbenutte megatestlabs

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro’s voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere (ziekenhuis)labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo’n 65 euro per test. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Het ‘hoogvolumelaboratorium’ van Eurofins in Rijswijk, een van de acht grote laboratoria die een hoofdrol zouden krijgen in het verwerken van coronatests.

Den Haag

Afgelopen najaar ontstond onrust toen Nederlanders zich nauwelijks konden laten testen. De kleine (ziekenhuis)laboratoria hadden te weinig capaciteit om het toen sterk groeiende aantal coronatests te analyseren. Daarop sloot het ministerie van Volksgezondheid contracten met acht grote laboratoria, waaronder Eurofins, Unilabs en U-diagnostics. Bij elkaar zijn ze goed voor de verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het Nederlandse testlandschap, met een bijrol voor de kleinere laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van. De acht ‘hoogvolumelabs’ ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of die nu worden..

