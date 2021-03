Frans Timmermans Groenste Politicus

Hilversum

Natuurmonumenten heeft Frans Timmermans uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2020. De

PvdA'er zet zich ‘onvermoeibaar in om Europa op een groene koers te krijgen', volgens algemeen directeur en juryvoorzitter Marc van den Tweel. ‘Een immense klus, waar hij zeer gedreven aan werkt.' Timmermans is sinds december 2019 als vicevoorzitter van de Europese Commissie eindverantwoordelijk voor

de zogenoemde Green Deal. Dit initiatief heeft als voornaamste doelstelling Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Onder leiding van de PvdA'er werden ook de biodiversiteitsstrategie 2030 en de Boer-tot-Bord-strategie vastgesteld.