Kelder dierenpark culturele hotspot

Emmen

De kelder van het voormalige dierenpark in Emmen waarin onder meer het haaienbassin was gevestigd, wordt een multifunctionele expositieruimte voor kunst en cultuur. Dit maakte de gemeente Emmen donderdag bekend. De gemeente trekt er 5,5 miljoen euro voor uit om het ondergrondse complex van 2200 vierkante meter geschikt te maken als expositieruimtes. Vanaf maandag gaat de sloopkogel door het bovengrondse deel van het park waar het zogenoemde Biochron zat. Het Emmer dierenpark begon in 1935 in het centrum en verhuisde in 2016 naar een nieuwe locatie. <