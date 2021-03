In Nederland leven ruim 250.000 kinderen in armoede. ‘Zij zijn een ongehoorde groep’

In Nederland kan 1 op de 13 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdgenoten. Kinderarmoede dreigt de komende jaren met meer dan een kwart toe te nemen. SIRE wil kinderen die in armoede leven een stem geven.

De Stichting Ideëele Reclame (SIRE) begint vrijdag een campagne om Nederlanders bewust te maken van het probleem van kinderarmoede. In Nederland kunnen ruim 250.000 kinderen - 1 op de 13 - door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdgenoten. Kinderen ondervinden hierdoor stress en spanning thuis, ervaren sociale uitsluiting en hebben een sterk vergrote kans om later zelf in armoede terecht te komen.

De armoede zal de komende jaren met 28 procent toenemen bij ongewijzigd beleid - die verwachting hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar uitgesproken in het onderzoek Kansrijk Armoedebeleid.

‘Daar komt het corona-effect nog bovenop’, zegt SIRE-directeur Lucy van der Helm. ‘De werklo..

