Verduurzaming zorgt voor barstjes in de buurt: ‘Omwonenden voelen zich overvallen’

Den Haag

Mensink onderzocht drie lokale conflicten. De onenigheden ontstonden over de aanleg van een heideverbinding in het Goois Natuur Reservaat, de bouw van een zonnepanelenpark in het Noord-Groningse Finsterwolde en het vrijhouden van ruimte voor een energielandschap in de polder Rijnenburg en Reijerscop bij Utrecht. Uit het onderzoek ‘Barstjes in de lokale gemeenschap’ blijkt dat de conflicten tussen buurtbewoners moeilijk te voorkomen zijn en slechts een enkele keer op te lossen.

In de drie casussen die Mensink bestudeerde, doken het conflict steeds onverwachts op. Mensink: ‘Initiatiefnemers van verduurzamingsplannen verwachten niet dat hun ideeën tot weerstand leiden, terwijl omwonenden zich overvallen voelen.’

Bewoners van een wijk wi..

