Opnieuw een rechtszaak om de identiteit van een zaaddonor te onthullen: ‘Wie is B-605?’

Vijf donorkinderen en vier ouders staan vrijdag voor de rechter om de identiteit van hun biologische vader te achterhalen. Het is de tweede zaak in korte tijd. Hun vraag: ‘Wie is B-605?’

Den Haag

Haar achternaam heeft ze liever niet in de krant. Rosa (21) kent haar biologische vader alleen als nummer: B-605. Het voelt niet goed dat hij dan wel haar volledige identiteit zou kunnen achterhalen. Want ze gaat ervan uit dat haar donorvader de rechtszaak om zijn persoonsgegevens op de voet volgt.

Rosa is één van de vijf kinderen die vrijdag samen met vier moeders voor de rechter in Den Haag staat. Hun eis is simpel: ze willen weten wie donor B-605 is. In de jaren negentig liet hij zich namelijk registreren als ‘bekende donor’. De kinderen die zouden worden geboren met zijn zaad, zouden vanaf hun zestiende kunnen opvragen wie hij is. Maar toen Rosa dat ruim vijf jaar geleden deed bij de stichting die de donorgegevens beheert, kre..

