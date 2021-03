Tijd om te nivelleren

zijn in Nederland minder groot dan bijna overal elders in de wereld. Toch zijn ook hier de contrasten soms scherp en schrijnend. De topman van Ahold Delhaize incasseerde vorig jaar 122 maal zoveel als de gemiddelde werknemer van het concern: een extreem brede ‘loonkloof’. Vanuit interne bedrijfslogica was dat zo eerlijk als maar kan. Naast zijn basissalaris krijgt de topman immers een bonus plus winst op zijn aandelen; beide zijn afhankelijk van ‘zijn’ prestaties: de resultaten die het bedrijf boekt. En die waren in 2020 voortreffelijk. Maar daar houdt de eerlijkheid resoluut op, want Ahold profiteerde sterk van de pandemie: een externe factor die geen greintje rechtvaardigheid kent. Terwijl een groot deel van de detailhandel (de ‘niet-essentiële’ winkels) maandenlang moest sluiten, mochten de supermarkten open blijven. En voor Ahold-dochter Bol.com, de grootste webshop van Nederland, waren de langdurige lockdowns al helemaal een gouden oogsttijd.