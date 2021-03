De gemeente Heerlen heeft woensdagmiddag een einde gemaakt aan een bijeenkomst op het Van Grunsvenplein met Thierry Baudet. Het was er te druk, vond de gemeente. Er mochten niet meer dan tweehonderd mensen op het plein staan, maar er kwamen er meer. <

Defensie helpt met terugkeer helikopters

Inwoners van Eindhoven en Rotterdam kunnen de komende weken tientallen Amerikaanse militaire helikopters zien en vooral horen die vanuit het oosten van Europa op weg zijn naar de haven van Rotterdam. Daar worden de flink lawaaiige Black Hawks, Chinooks en Apache-gevechtshelikopters verscheept naar de thuisbasis in de staat Kentucky. Defensie begeleidt de grote logistieke operatie, onder meer met 75 militairen. <

'Leg belastingtarieven voor langere tijd vast'

CDA-leider Wopke Hoekstra wil af van de vrijwel jaarlijkse aanpassing van veel belastingtarieven. Burgers en bedrijven moeten wat hem betreft voor een langere periode weten waar zij aan toe zijn, het liefst zelfs gedurende de hele periode dat het kabinet er zit. <

'Bende martelcontainer had ook moordplannen'

De vermoedelijke bende rond de zogeheten martelcontainers had plannen een reeks moorden te plegen. Een crimineel conflict over ettelijke miljoenen zou hoofdverdachte Roger P. (49), alias Piet Costa, hebben ingegeven minstens zeven mensen te willen laten liquideren. Dat beeld schetste het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting over de zaak. <

FVD'er verspreidt online complottheorieën

Een kandidaat-Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie verspreidt op zijn website en Twitteraccount complottheorieën. Ab Kuijer staat op plek 31 op de lijst van de partij van Thierry Baudet en beweert onder meer dat George Soros, Bill Gates en de baas van het World Economic Forum achter de uitbraak van het coronavirus zitten. <

Broedgebied Sallandse Heuvelrug eerder dicht

Natuurbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben woensdag per direct een deel van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug afgesloten. Het gaat om het broedgebied op de Sprengenberg. De onmiddellijke afsluiting was nodig, omdat de natuur door de zachte winter en de afgelopen mooie dagen wel een maand voorloopt op schema, volgens boswachter Jos Schouten. De natuurbeheerders verwachten dat veel meer vogels en andere dieren de komende dagen al naar de Sallandse Heuvelrug trekken om te gaan broeden. <

Marcouch verbiedt heropening sportscholen

Negen sportscholen in de regio Arnhem die woensdagmorgen tegen de coronaregels in hun deuren hebben geopend, zijn nog dezelfde dag weer gesloten. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, liet de sportschoolhouders meteen weten dat hij de illegale heropening niet kon toestaan, hoewel hij het belang van sporten onderschrijft. <

Recordaantal meldingen Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem heeft in 2020 een recordaantal van 25.818 meldingen binnengekregen. Dat was ruim 50 procent meer dan in 2019, toen 16.890 tips binnenkwamen. Het toegenomen aantal meldingen komt grotendeels door de coronamaatregelen, zegt de organisatie. Mensen waren vaker thuis. <

Provincie en gemeenten steken geld in Brabant

De provincie en twaalf grote gemeenten steken de komende jaren tot 330 miljoen euro in Noord-Brabant om het coronaherstel van de samenleving te versnellen. Het gaat om zo'n tachtig projecten waarvan de eerste vijf nog dit jaar worden opgestart en in 2022 afgerond. Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en private investeerders participeren, bovendien worden beschikbare fondsen van het Rijk en de Europese Unie aangesproken. <

4,5 jaar cel voor Keith Bakker om verkrachting

Keith Bakker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Bakker (60) reageerde furieus op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam en noemde het ‘middeleeuws wat u doet'. Hij kondigde meteen hoger beroep aan. <

NVWA treedt op tegen ruw vangen van kippen

Inspecteurs van de NVWA gaan strenger optreden tegen de ruwe vangmethodes van pluimveehouders. Volgens de toezichthouder zien dierenartsen nog te vaak dat slachtkuikens, legkippen en eenden tijdens het vangen ernstig letsel oplopen, zoals bloedingen, gebroken vleugels of andere botbreuken. <

Oppositieleider Navalny laat weer van zich horen

De gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft van zich laten horen vanuit een Russisch detentiecentrum. In een boodschap op Instagram aan zijn aanhangers verzekert hij dat ‘alles goed’ gaat met hem. De bekendste binnenlandse criticus van het Russische regime zit vast in een gevangenis ten noordoosten van de hoofdstad Moskou. <

Weer basis troepen Irak beschoten met raketten

Een basis met internationale troepen in Irak is onder vuur genomen met raketten. Zeker tien projectielen zijn afgevuurd op de militaire installatie Ayn al-Asad in de westelijke provincie Anbar. Daar bevinden zich onder meer troepen uit de Verenigde Staten. Een burgermedewerker van de door de Amerikanen geleide coalitie in Irak is bij de aanval door een hartaanval om het leven gekomen, melden Iraakse en westerse veiligheidsbronnen. <

Meerdere gewonden bij aardbeving Griekenland

Door een aardbeving in Griekenland zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de jongste cijfers gaat het om zes personen die met lichte verwondingen onder puin vandaan konden worden gehaald. Meldingen over doden waren er niet. Tientallen huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. De aardbeving van woensdagochtend, die een kracht van 6,3 op de schaal van Richter had, trof een regio in centraal Griekenland, tussen Athene en Thessaloniki. <

Terreuraanval Zweden: acht personen gewond

De Zweedse politie vermoedt een terroristisch motief bij de man die in het Zuid-Zweedse stadje Vetlanda woensdagmiddag acht mensen stak met een scherp voorwerp. Hij kon worden gearresteerd nadat hij door agenten in een been was geschoten. De dader, een twintiger, werd in een ziekenhuis opgenomen. <

'Meer inspannen voor mensen met beperking'

De Europese Unie moet zich meer inspannen voor mensen met een beperking, vindt het dagelijks EU-bestuur. De Europese Commissie presenteert daarom een strategie voor de komende tien jaar waarin de rechten van EU-burgers met een handicap centraal staan. Zo komt de commissie in 2023 met een voorstel voor een Europese pas waarmee alle lidstaten de invaliditeitsstatus van de bezitter erkennen. De pas moet problemen bij de toegang tot uitkeringen of diensten oplossen en het recht op bewegingsvrijheid binnen de EU, bijvoorbeeld om elders te wonen en werken, vergemakkelijken. <

Kappers hebben het even druk als rond Kerst

Kapperszaken hebben het na elf weken gedwongen sluiting ineens net zo druk als in de weken rond Kerst. Agenda’s stonden al helemaal vol en nieuwe reserveringen voor een knipbeurt blijven ook op de dag van de heropening maar binnenkomen. Bij veel salons overheerst vooral een feeststemming, laat het bedrijf achter kappersformules als Cosmo Hairstyling, Team Kappers en BrainWash Kappers weten. <

Google wil privacy online beter beschermen

Google gaat vanaf volgend jaar geen advertenties meer verkopen op basis van het specifieke browsergedrag van individuele gebruikers. Dat maakte de zoekgigant woensdag bekend in een blog. Volgens kenners kan dat de manier waarop online adverteren werkt ingrijpend veranderen. <

Philips en Disney maken animaties voor patiënt

Radiologisch personeel in zes Europese ziekenhuizen krijgt binnenkort hulp van Mickey Mouse, Winnie de Poeh en Aladdin. Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft samen met Walt Disney animaties ontwikkeld met bekende tekenfilmfiguren van het entertainmentconcern voor in de ziekenhuizen. Het doel is om kinderen die een MRI-scan ondergaan rustig te houden. <

‘Meer huizenkopers bieden boven vraagprijs’

Steeds meer huizenkopers zijn bereid boven de vraagprijs te bieden om een nieuw huis te kunnen bemachtigen. Dit meldt Makelaarsland, naar eigen zeggen de grootste NVM-makelaar van Nederland. In de eerste twee maanden van het jaar heeft 62 procent van de huizenkopers boven de vraagprijs geboden, komt naar voren uit cijfers van het bedrijf. Vorig jaar nam het aantal biedingen boven de vraagprijs al toe van 38 procent naar de helft. <

‘Nederlandse bedrijven profiteerden van steun’

Grote Nederlandse bedrijven hebben in coronajaar 2020 van alle grote Europese ondernemingen het meest geprofiteerd van staatssubsidies. Hierdoor bleven verliezen beperkt en namen kasreserves fors toe, meldt kredietverzekeraar Euler Hermes. Zo kregen Nederlandse bedrijven leningen onder staatsgarantie en konden ze gebruikmaken van de NOW-regeling, die is bedoeld om werkgelegenheid te behouden. <

‘Beleid om omscholen te stimuleren faalt’

Het kabinet is er niet in geslaagd om meer werkende Nederlanders te stimuleren zich te laten om- of bijscholen en dus faalt het beleid voor ‘leven lang ontwikkelen'. Dat zegt opleidingsinstituut Competence Factory op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <

EU overweegt juridische stappen tegen VK

De Europese Unie overweegt juridische stappen te zetten tegen het Verenigd Koninkrijk. Dit nadat de Britten eenzijdig een overgangsperiode met betrekking tot controles op voedselimporten naar Noord-Ierland hebben verlengd. Daarmee zouden de Britten in strijd handelen met de voorwaarden van het brexitakkoord, zei EU-commissaris Maroš Šefčovič. <

Mollema wint eerste profkoers van het jaar

Bauke Mollema heeft woensdag de Trofeo Laigueglia op zijn naam geschreven. Dat is de eerste profkoers van het jaar in Italië. De 34-jarige Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo kwam solo aan in Laigueglia. De Colombiaan Egan Bernal werd op 39 seconden achterstand tweede, voor de Belg Mauri Vansevenant. ‘We waren hier met een sterke formatie én we waren de enige die in de beslissende fase nog twee renners voor in de koers had', blikte Mollema terug op de koers. <