Tigrayers en Eritreeërs samen tegen oorlog

Den Haag

Ruim zestig mensen verzamelen zich woensdagmiddag op het Churchillplein in Den Haag. ‘Wij protesteren tegen de genocide in Tigray’, vertelt demonstratieleider Daniël Redda terwijl hij even wegloopt van zijn plek vooraan de demonstratie. ‘Stop de genocide. Stop de oorlog. Wij zijn niet jullie vijand’, scandeert de groep. De demonstranten vragen aandacht voor de betrokkenheid van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in het conflict. ‘Zij ondersteunen de Eritrese troepen in Tigray met technologie. Er worden drones ingezet om mensen te doden.’ De demonstranten willen dat het land optreedt als bemiddelaar in plaats van agressor. ‘Zorg voor vrede en wees een vriend voor de mensen van Ethi..

