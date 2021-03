EH begint eerder met cursus Studiekeuze

Amersfoort

Er lopen nog (te) veel studenten rond die niet weten hoe zij in september de draad weer op kunnen pakken, constateert directrice Els van Dijk van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Persoonlijk contact en ‘live' onderwijs zijn onmisbaar, vindt de EH, nu veel jongeren worstelen met hun studiekeuze. Omdat jongeren zich alleen online kunnen oriënteren op hun vervolgstudie, is het extra moeilijk om een goede keuze te maken. Online onderwijs heeft ook in het hoger onderwijs ‘slachtoffers gemaakt en voor uitval gezorgd'. Het blijkt dat een aantal studenten niet durfde te starten met het EH-Traject, een opleiding van vijf maanden (dit jaar voor de zestiende keer), omdat ook dat digitaal begon. De cursus ..

