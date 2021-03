De Jonge is optimistisch en stelt vaccinatieschema bij

Als de vaccinleveringen verlopen zoals nu is afgesproken, is rond 1 juli bij iedereen die gevaccineerd wil worden minstens één prik gezet. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde dit dinsdagavond bij Op1. Hoe komt hij bij dit nieuwe tijdpad?

Bij de coronateststraat in Bovenkarspel wordt technisch onderzoek verricht. Bij de GGD-locatie was woensdagochtend een explosie door een ‘zelfgefabriceerd voorwerp'. Daarbij sneuvelden enkele ramen, maar de schade is niet heel groot, aldus een woordvoerder van GGD Hollands Noorden. Wie er achter de explosie zat, is nog niet bekend.

Den Haag

Volgens De Jonge is rond die tijd twee derde van deze groep mensen zelfs al volledig gevaccineerd. Dat is aanmerkelijk eerder dan in eerdere planningen. Zo zei de minister 20 februari nog in de Volkskrant dat hij verwachtte ‘voor de zomer alle ouderen en andere groepen met een verhoogd medisch risico te kunnen vaccineren, en ook een groot deel van de overige bevolking’. Het kabinet ging er tot nog toe van uit dat het vaccineren zeker tot het begin van de herfst zou duren. Het is niet zo dat er de afgelopen weken nieuwe vaccinleveringen zijn aangekondigd, bevestigt ook het RIVM. Nog steeds is het uitgangspunt dezelfde tabel met vaccinleveringen uit de meest recente corona-Kamerbrief van 23 februari.

