Weer 22 gemeenten verbieden paasvuur

De 22 gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek geven dit jaar geen toestemming voor het opbouwen en aansteken van paasvuren. De coronamaatregelen staan niet toe dat mensen in groepen bij elkaar komen om te bouwen of te kijken naar de brandende houtstapels, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Vorig jaar werden paasvuren ook al wegens de coronacrisis afgelast. Het jaar daarvoor ging het feest niet door wegens harde wind en droogte.