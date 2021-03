Naar school gaan voelt 'als een verademing'

Sinds maandag zijn de middelbare scholen weer open. Alle leerlingen mogen minimaal een dag per week fysiek naar school, met de nodige aanpassingen. Ook het Corderius College in Amersfoort is weer geopend. ‘Het voelde eerst raar, maar ik ben blij om mijn vriendinnen weer te zien.’

Amersfoort

De hoofdingang van het Corderius College ziet er feestelijk uit met een rode loper en een krans ballonnen met de tekst: ‘Fijn dat je er weer bent’. Met deze tekst zijn veel docenten en leerlingen het eens. ‘Ik vind het zo prettig om weer op school te zijn’, vertelt Jasper van den Brink (17) uit havo 4. ‘Online les krijgen was aan het begin wel leuk, maar het werd erg benauwend. Je was zo op jezelf aangewezen. Het is fijn om nu weer mensen om me heen te hebben.’

De bel gaat en groepjes scholieren lopen door de gang. Rector Egbert Boerma steekt zijn hand op naar een leerling en wijst hem op zijn ontbrekende mondkapje. 'Oh sorry meneer!' De leerling grijpt naar zijn jaszak en loopt verder..

