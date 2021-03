‘Mogelijk rol Nabil B. in moordzaak'

De advocaten van de verdachten in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum willen onderzoeken of Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, een rol heeft gespeeld in het moordcomplot.

Amsterdam

Wiersum was destijds de advocaat van B. Volgens de raadslieden in de moordzaak hebben de twee de dag voor de moord hoogoplopende ruzie gehad. Dat zou onder meer blijken uit verklaringen van de weduwe van Wiersum. De raadslieden verzochten de rechtbank dinsdag tijdens een tussentijdse zitting in de zaak-Wiersum zowel de weduwe van Wiersum als B. als getuige te mogen horen. Zij vinden de ruzie een heel relevant gegeven, dat tot op de bodem moet worden uitgezocht. De verklaringen van de weduwe zijn pas onlangs aan het dossier toegevoegd.

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Tot dusver is aangenomen dat Ridouan Taghi – hoofdverdachte in Marengo – het brein is achter de moord op Wiersum, omdat hij wraak zou hebben willen nemen op ‘verrader’ B. Een van de drie verdachten in de moordzaak-Wiersum is Anouar T., een neef van Taghi. Ridouan Taghi is formeel geen verdachte in de zaak.

De ruzie tussen B. en Wiersum zou zijn gegaan over een telefoon van B., die in het bezit was van de advocaat. B. wilde het toestel, dat in zijn cel was gevonden, per se terug hebben. Later, na de moord op Wiersum, kreeg hij er ook ruzie over met zijn advocaat Oscar Hammerstein. <