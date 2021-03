Meer dan zestig verdachten van de rellen in januari op het Amsterdamse Museumplein zijn door het Openbaar Ministerie opgeroepen voor de rechter te verschijnen. Van de veertig meerderjarige mannen die inmiddels voor de rechter hebben gestaan, zijn er 31 veroordeeld. De meesten kregen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enkele weken, meldde het OM dinsdag. <

Arib: geen onderzoek vanuit Kamer naar Graus

Het bestuur van de Tweede Kamer stelt geen onderzoek in naar mogelijk criminele gedragingen van PVV-Kamerlid Dion Graus. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat zij noch het presidium de bevoegdheid en instrumenten heeft om de kwestie zelf te laten onderzoeken. <

Militair aangehouden na geweldsincident

De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft maandag een 27-jarige militair aangehouden na een geweldsincident op de marinebasis in Den Helder. De man zou afgelopen donderdag een andere militair tegen zijn hoofd hebben geschopt. <

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt

Voor de derde dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Deze behandelen momenteel 1984 mensen vanwege COVID-19. Dat is het hoogste aantal sinds 10 februari. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 73 gestegen, de grootste toename in een dag sinds begin januari. Sinds zaterdag steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 175. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Daar liggen nu 540 mensen met corona. <

RIVM registreert weer meer besmettingen

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week verder gestegen. De toename is met 7 procent wel relatief lager dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt ‘het vooruitzicht nog niet goed'. In de wekelijkse rapportage van het instituut zijn 31.984 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. <

Rotterdam scheldt ‘als eerste’ huur deels kwijt

De gemeente Rotterdam helpt winkeliers en horecaondernemers die bedrijfsruimte van de gemeente huren. Wegens de coronapandemie en de voortdurende maatregelen, wordt de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijtgescholden. Dat heeft het Rotterdams college besloten. De concrete regeling houdt in dat een huurder per 1 april kwijtschelding kan aanvragen over de huurachterstand van het afgelopen jaar. <

Grapperhaus: ook data met horeca bespreken

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil samen met horecaondernemers tot een plan komen om straks langzamerhand de terrassen en misschien de restaurants ook weer te openen. Hij wil daarbij het tijdspad bespreken, maar ook bijvoorbeeld bij welke hoogte van de besmettingsgraad de sector weer iets meer kan. De bewindsman reageert op de actie van kroegbazen en restauranteigenaren op verschillende plekken in het land, die dinsdag als protestactie de terrassen opengooiden. <

Benali brengt voordracht 4 mei uit als boek

Schrijver Abdelkader Benali brengt de voordracht die hij op 4 mei in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zou houden uit als boek. De voordracht van Benali gaat niet door, nadat er veel ophef was ontstaan over ongelukkige uitlatingen die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. In zijn plaats spreekt nu Roxane van Iperen op 4 mei. <

Lichaam baby gevonden in tuin ’s-Heerenberg

De politie heeft maandagmiddag in het Gelderse ’s-Heerenberg het lichaam gevonden van een baby, na graafwerkzaamheden in de achtertuin van een woning aan de Krokusstraat. De politie laat weten een ‘betrouwbare’ tip te hebben gekregen over de locatie. De politie verwacht dat het onderzoek naar de identiteit van de baby en de oorzaak van het overlijden lang gaat duren. <

Wakker Dier blij met besluit AH over kip

Wakker Dier reageert lyrisch op het besluit van Albert Heijn om over twee jaar uitsluitend nog scharrelkip met een Beter Leven-keurmerk te verkopen. ‘Fantastisch nieuws' noemt de dierenrechtenorganisatie het. ‘Daar kregen wij wel even kippenvel van.' Wakker Dier heeft vaak kritiek geuit op de supermarktketen. <

Volgende Tweede Kamer lijkt diverser te worden

In de volgende Tweede Kamer lijken meer mensen met een migratieachtergrond plaats te zullen nemen. Op basis van de huidige peilingen zullen er na de verkiezingen over twee weken 20 van de 150 Tweede Kamerleden zijn van wie minstens één ouder niet in Nederland is geboren, verwacht het Montesquieu Instituut. Omgerekend is dat 13 procent, veel minder dan het aandeel migranten onder de bevolking. <

'Privacyrisico's bij Google in onderwijs'

Onderwijsinstellingen lopen privacyrisico's als ze gebruikmaken van bepaalde producten van Google. Daarvoor waarschuwen de ministers van Onderwijs. Het gaat om scholen die werken met G Suite for Education. Het techbedrijf mag volgens de voorwaarden zelf bepalen wat het met de metadata doet. <

Meghan eist 1,7 miljoen euro van Mail on Sunday

Meghan, de vrouw van prins Harry, heeft zo’n 1,5 miljoen pond (1,75 miljoen euro) schadevergoeding van de krant Mail on Sunday geëist. De hertogin van Sussex eist ook dat het dagblad alle kopieën van haar handgeschreven brief, waaruit de tabloid twee jaar terug citeerde, vernietigt of teruggeeft. De zaak gaat over een handgeschreven brief van Meghan aan haar van haar vervreemde vader Thomas Markle. Daarin schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken. <

Erdogan belooft rechten beter te beschermen

De Turkse president Erdogan heeft een actieplan gelanceerd waarmee hij zegt de rechtsgang eerlijker te willen maken en de mensenrechten beter te willen beschermen. Hij wil ook betere bescherming van de vrijheid van meningsuiting en religie. Het actieplan is onderdeel van een reeks economische en juridische hervormingen. Erdogan zei dinsdag dat hij ook de rechterlijke macht wil hervormen. De oppositie in Turkije reageert kritisch op de uitlatingen. <

Oostenrijk wil zelf werken aan vaccins

Oostenrijk wil niet meer alleen van de Europese Unie afhankelijk zijn voor coronavaccins. Het land wil samen met Denemarken en Israël werken aan onderzoek naar en de productie van coronavaccins die ook goed werken tegen mogelijke nieuwe virusvarianten, zei kanselier Sebastian Kurz voor zijn bezoek aan Israël donderdag. <

VS en EU leggen sancties op aan meerdere Russen

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben tegelijkertijd strafmaatregelen opgelegd aan Rusland. Washington kwam met sancties voor zeven hooggeplaatste Russen vanwege het vergiftigen van oppositieleider Aleksej Navalny. De EU maakte vergelijkbare maatregelen bekend tegen de Russische procureur-generaal, de baas van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en dat van de nationale garde voor het vervolgen van oppositieleider Navalny en het neerslaan van protesten. <

Doden in Californië bij ernstig verkeersongeluk

Bij een verkeersongeluk in het zuiden van Californië zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. De botsing tussen een truck en een SUV gebeurde in de regio Imperial County bij de grens met Mexico, melden Amerikaanse media. Hulpdiensten rukten massaal uit. <

Ontvoerde schoolmeisjes in Nigeria vrijgelaten

Honderden schoolmeisjes die in het noordwesten van Nigeria werden ontvoerd, zijn weer vrijgelaten. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat alle 279 scholieren in goede gezondheid zijn. De autoriteiten hebben onderhandeld met de bende en hebben ook ex-bendeleden ingezet om de ontvoerders over te halen de meisjes te laten gaan. <

JOZO-zout in Franse handen door overname

JOZO-zout komt in Franse handen. Zoutproducent Nouryon Salt verkoopt de specialistische zouttak aan de Franse zoutproducent Salins Group. Nouryon, voorheen een onderdeel van verfconcern AkzoNobel, is bekend van zoutmerken voor consumenten als Jozo en Nezo, maar ook van Suprasel, zout dat gebruikt wordt in levensmiddelen. <

Brexit raakt Duitse export naar VK hard

De export van Duitse goederen naar het Verenigd Koninkrijk is in januari hard geraakt door de brexit. Volgens het Duitse federale statistiekbureau ging de uitvoer die maand met 30 procent omlaag in vergelijking met een jaar eerder. Door de brexit zijn er allerlei douaneformaliteiten bij de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gekomen, die de handel belemmeren. Daar komen nog de effecten van de coronacrisis bovenop. <

Veel mondkapjes en gels van de markt gehaald

Onvoldoende beschermende mondkapjes, levensgevaarlijke desinfecterende middelen en uv-sterilisators die huidirritatie veroorzaakten maakten in 2020 deel uit van consumentenproducten waarover de autoriteiten in de EU alarm sloegen. Van de 5377 gevaarlijke niet-eetbare producten die uit de markt werden gehaald was 9 procent aan het coronavirus gerelateerd. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarverslag 2020 over Safety Gate, het Europese systeem waarmee autoriteiten waarschuwingen over gevaarlijke producten kunnen uitwisselen. <

Jack Ma niet langer de rijkste man van China

Jack Ma, oprichter van webwinkelreus Alibaba, is officieel zijn titel rijkste man van China kwijt. De ondernemer die de laatste tijd met Chinese regelgevers in de clinch ligt, is op de jaarlijkse Hurun Global Rich List gezakt naar de vierde plaats. De lijst wordt aangevoerd door Zhong Shanshan, de man achter water- en drankenmaker Nongfu Spring. <

Grote autobouwers: meer snellaadstations

Autobouwers BMW, Hyundai, Daimler, Ford en Volkswagen willen hun Europese netwerk van snelladers voor elektrische auto's aanzienlijk uitbreiden. De vele elektrische wagens die ze komende jaren verwachten te verkopen zullen immers ook ergens moeten worden opgeladen. De concerns hebben hiervoor eerder al het samenwerkingsverband IONITY opgezet. <

Alle nieuwe Volvo’s in 2030 elektrisch

De Zweedse automaker Volvo Cars wil in 2030 alleen nog maar elektrische modellen op de markt brengen. Die auto's worden bovendien alleen maar online verkocht. Daarmee wil het bedrijf de aankoop van een auto versimpelen. Dealers kunnen daarbij helpen, maar zijn er ook voor service en de aflevering van de auto's. <