'Ik krijg nog behoorlijk veel mee van studentenleven'

In september verwelkomden studentenverenigingen een recordaantal aan nieuwe leden. Toch voelen veel studenten zich eenzaam. Ze missen mensen om zich heen. Vier eerstejaars leden vertellen hoe hun christelijke studentenvereniging hen helpt om er dit studiejaar toch iets van te maken. Hannah Weststrate (19) is eerstejaars-lid bij CSFR Rotterdam. Ze studeert gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. 'Ik heb echt nieuwe mensen leren kennen.'

‘Corona heeft eigenlijk geen rol gespeeld bij mijn keuze om lid te worden van een studentenvereniging. Ik was sowieso al van plan om op kamers te gaan en ik houd van gezelligheid, de keuze was snel gemaakt. Ik hoor veel mensen zeggen: studententijd, wat merk je er nou van? Maar doordat ik lid van een vereniging ben en in een huis woon met andere leden van de vereniging krijg ik nog behoorlijk veel van het studentenleven mee. Ik heb echt nieuwe mensen leren kennen, maar als je studeert en je zit niet bij een studentenvereniging, wie zie je dan nog? Mijn studiegenoten spreek en zie ik vrijwel niet, vriendschap met hen sluiten is dus erg lastig.

De vereniging zorgt best nog voor veel activiteiten. Zo hebben we elke woensdagavond sowies..

