Straten heten naar Nijmeegse verzet

Nijmegen

Nijmegen gaat 23 straten in de woonwijk Hof van Holland vernoemen naar plaatselijke verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Onder de 23 namen zijn de namen van drie politievrouwen. In september 2019, toen het 75 jaar geleden was dat Nijmegen werd bevrijd, besloot de gemeenteraad dat het Nijmeegse verzet aandacht moest krijgen. Een speciale commissie van experts verzamelde namen en achtergronden en koos daaruit twintig aansprekende personen. Sommigen zijn landelijk bekend, zoals Dick Boerrigter en studentenleider Jozef van Hövell tot Westerflier. <