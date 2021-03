Vereniging geeft student ook nu houvast

Ruim 30 procent van de studenten voelt zich vaak eenzaam, bleek afgelopen maand uit onderzoek van ResearchNed. Toch verwelkomden studentenverenigingen in september een recordaantal nieuwe leden.

Amersfoort

Volgens een onderzoek van de NOS steeg het aantal aanmeldingen landelijk van 10.000 in 2019 naar meer dan 16.000 in 2020. Dit kwam als een verrassing, omdat verenigingen juist de verwachting hadden dat door het wegvallen van activiteiten in de introductieweken studenten de studentenverenigingen niet zouden kunnen vinden.

Als verklaring voor de grote toename gaven veel deskundigen aan dat studenten juist door de eenzaamheid die komt kijken in tijden van lockdowns op zoek zijn naar (nieuwe) sociale contacten. Eveline Buist-Laseur, studentenwerker bij Ifes en actief voor Ichthus Eindhoven, ziet het gemis van het samenzijn bij studenten: ‘Al zijn het maar suffe koffiemomentjes. Studenten verschillen onderling enorm, de een dui..

