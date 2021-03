Scheidend bestrijder drugscriminaliteit: ‘Corona vergroot mogelijkheden tot witwassen’

Peter Noordanus: ‘Het is toch ook wel een eenzaam avontuur geweest. Het was geen makkelijk ritje.’

Den Haag

Peter Noordanus (72) is maandag afgezwaaid als voorzitter van het in 2018 opgerichte Strategisch Beraad Ondermijning. De oud-burgemeester van Tilburg was aangesteld door Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, om onafhankelijke adviezen te geven in de strijd tegen drugscriminaliteit en witwassen. Hij hield kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag. Na drie jaar wordt zijn termijn niet verlengd. En hij krijgt geen opvolger.

In tijden van corona komen andere maatschappelijke thema’s onder een dikke deken te liggen. Treft ondermijning ook dat lot?

Noordanus: ‘Corona speelt inderdaad alles weg. Wat intussen amper over het voetlicht komt, is dat er vanwege corona aanzienlijk meer mogelijkheden zijn om zwart geld wit te w..

