Voor het eerst minder dan duizend priesterstudenten in Spanje

Het aantal priesterstudenten in de Spaanse rooms-katholieke kerk is voor het eerst gedaald onder de duizend. Volgens de Spaanse nieuwssite Religión Digital , dat de cijfers publiceert, is dit een historisch dieptepunt.

Madrid

Vorig jaar waren er nog 1128 seminaristen en aan het begin van de 21e eeuw telde Spanje er nog 1736. De Spaanse bisschoppen denken momenteel na over de herstructurering van de priesteropleidingen in het land.

Opvallend is verder dat een vijfde van alle Spaanse seminaristen in een seminarie van de Neokatechumenale Weg zit. Dit is een in 1964 in Spanje opgerichte katholieke beweging die ook in Nederland twee seminaries heeft: in Nieuwe Niedorp en Cadier en Keer. <

