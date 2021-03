Vergoeding Leger des Heils voor slachtoffers misbruik

Almere

Daarmee wil het Leger des Heils ‘recht doen aan het leed dat slachtoffers is aangedaan en een handreiking bieden voor mogelijk herstel'. Slachtoffers kunnen, afhankelijk van wat hun is aangedaan, een vergoeding ontvangen tot maximaal 50.000 euro. De compensatieregeling staat vier jaar open. Het Leger des Heils komt met de regeling nadat zes slachtoffers zich hadden gemeld. Dat gebeurde na publicaties in Trouw twee jaar geleden over misbruik in de jaren tachtig door gezaghebbende personen bij het Leger. ‘Deze misbruikzaken waren voor het Leger des Heils aanleiding om met open ogen naar het eigen verleden, naar het heden en naar de toekomst te kijken. Er ontstond behoefte om tot een bredere regeling te komen', schrijft de organisatie.

De regeling geldt voor zaken die verjaard zijn en niet meer voor de rechter kunnen komen. Een onafhankelijke commissie bekijkt de klachten. <