Burgemeester is een evenwichtskunstenaar

Stel: de coronacrisis zou niet in 2020 zijn uitgebroken, maar in 1920 – honderd jaar eerder. Dan zouden de burgemeesters beduidend minder met hun rol hebben geworsteld dan nu. Hun plaats in de bevelsketen was duidelijk: zij waren, als bovenpartijdige en door de kroon benoemde bestuurders, de uitvoerders van ‘Haags’ beleid. Of ze het daarmee eens waren of niet.

Amsterdam

Nu staan burgemeesters mentaal en bestuurlijk dichter bij de burgers en de ondernemers in hun gemeente. Hun rol in tijden als deze is minder eenduidig: als de Haagse corona-maatregelen voor hen maatgevend zijn, oogsten zij in de eigen gemeente al snel het verwijt dat zij de belangen van hun eigen mensen miskennen. Als zij zich daarentegen gevoelig tonen voor de stemming op straat, kunnen hun bestuurlijke verantwoordelijkheden in het gedrang komen.

‘De burgemeester is het boegbeeld van de plaatselijke samenleving, maar soms ook het aambeeld van de lokale democratie’, zei Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State, tijdens een rede in 2019. Tijdens de coronacrisis misschien nog meer dan voorheen, had hij daar nu..

