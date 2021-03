Topsporters helpen kinderen ‘lockdownproof’ worden

Door corona sporten kinderen nog minder dan voorheen. In Gouda helpen oud-topsporters en geheime sportlessen leerlingen in beweging.

De beperkende maatregelen zorgen voor een uitdaging, maar de initiatiefnemers weten waar ze het voor doen: ‘Na de eerste lockdown schrokken leerkrachten van hoeveel kinderen waren aangekomen.’

Gouda

‘Help mij!’ Een meisje grijpt de uitgestrekte hand van de noodkreetslaker en trekt de jongen mee. Ze gaan weer op in de zwerm kinderen die over het overdekte parkeerterrein rennen. ‘Hoepel-op-tikkertje’, spelen ze. Ga je in een van de vier beschikbare hoepels staan, dan ben je veilig voor de tikker. Maar als een ander kind ‘hoepel op’, zegt, verovert hij of zij die vr..

