Sint-Pietersberg

We gingen naar Zuid-Limburg. Vier dagen! 'Limburg is onze jongste provincie na Flevoland, het kwam er pas in 1867 bij', zei ik ongevraagd, alsof zo'n autorit een kennisquiz is.

'Toch mooi dat we nu gewoon door kunnen rijden.'

Het glooiende landschap ging open, welwillend, vol voorpret. Maar het vreemde was, ik liep er eerst wat ontheemd in rond, als een muurbloem op een knalfuif. Pas na een uur of twintig gaf ik me over aan de nieuwe situatie en ons nieuwe huisje, een drijvend geval, in een jachthaven. Dat werd tijd. Is de emotionele huishouding in 2020 zo herklutst dat we uitkomen bij heimwee in eigen land? Komt dat door de gedwongen stabilitas loci, leven en werken op één vaste plek? Dat de wort..