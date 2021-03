Joram van Klaveren: ‘Al 10.000 mensen vulden de Moslimstemwijzer in’

Almere

Hoe willen jullie met deze stemwijzer moslims helpen?

‘De stemwijzer is bedoeld om te informeren. We hebben stellingen bedacht die belangrijk zijn voor de moslimgemeenschap: over islamitisch bankieren, rituele slacht, bijzonder onderwijs. Daar denken moslims verschillend over. De een zal het niet altijd verkeerd vinden religieus onderwijs te beperken, voor de ander is het juist heilig. We willen laten zien hoe de verschillende partijen daarover denken.’

De eerste paar stellingen gaan over ethische onderwerpen: voltooid leven, abortus, drugs, prostitutie. Zit daar de aanname achter dat de islam deze zaken afwijst?

‘In de politiek worden deze onderwerpen, behalve voltooid leven, op dit moment niet veel besproken. Voor moslims zijn ze be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .