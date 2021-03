Openluchtsporten als protest

Deelnemers tijdens een les op het dak van een sportschool in Vlaardingen. In het hele land boden zaterdag zeker 170 sportschoolhouders gratis lessen aan. Het is een protestactie, waarmee de branche er bij het kabinet op aandringt de sportscholen weer open te laten gaan. Door de lessen in de buitenlucht en aan een beperkt aantal sporters aan te bieden, hoopt initiatiefnemer Exclusieve Sportcentra de fitnesssessies veilig te houden voor coronabesmettingen.