Drukte in de kinderteststraat

Sinds 8 februari zijn alle basisscholen weer open en is ook het test- en thuisblijfbeleid aangepast. Hierdoor worden steeds meer kinderen getest. Bij een groeiend aantal teststraten is ook speciale aandacht voor kinderen. ‘We trekken alles uit de kast om het minder spannend te maken.’

Zevenaar

Met grote ogen loopt Dana van der Vegt (7) samen met haar moeder de testruimte binnen. ‘Ben je er klaar voor?’, vraagt coronatester Renate te Winkel vrolijk. Senior-tester Martine Schaap wijst naar de paarse en blauwe vlaggetjes aan het begin van de kamer: ‘Kijk eens! Het lijkt wel feest hier!’ Boven de vlaggetjes hangen kindertekeningen. Achter in de ruimte staat een stoel. ‘Wil je zelf op de stoel zitten of bij mama op schoot?’ Daar hoeft Dana niet lang over te denken: ‘Bij mama op schoot.’

Zevenaar is een van de plekken met een speciale teststraat waar extra aandacht is voor kinderen tot twaalf jaar. Ook in Eindhoven, Enschede en Goor is een kinderteststraat en omdat kinderen zich..

