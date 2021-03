Restaurant HaCarmel opnieuw beklad

Amsterdam

De ramen van het Joodse restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg in Amsterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beklad. Er is bij het restaurant, dat al vaker doelwit is geweest van antisemitische incidenten, sporen- en ander onderzoek gedaan door de politie. CIDI, een stichting die opkomt voor Israël en het Joodse volk, reageert verontwaardigd op de bekladding. ‘Stuitend: voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval. Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij.' <