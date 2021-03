Muskusos kon nooit aarden

Kerkrade

‘Het is mooi dat ze afgelopen maand nog even een heel koude periode hebben gehad, want dat is hun natuurlijke habitat’, zegt directeur Rob Huppertz van dierentuin GaiaZoo in Kerkrade. Maar vorige week was het toch echt einde verhaal voor de laatste twee muskusossen in Nederland: Moeder Ikkuma (10) en dochter Freya (7 maanden) werden in een versterkte kist op een vrachtwagen naar een wildpark in Tsjechië vervoerd.

Tijdens de laatste IJstijd leefden muskusossen – robuuste, langharige hoefdieren die meer verwant zijn met schapen dan met runderen – ook in Nederland. Mede daarom werden ze de eerste bewoners van GaiaZoo, toen de Limburgse dierentuin in 2005 zijn deuren opende: de ovibus moschatus (o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .