Hoe de babyboomers van Nieuw Links de bezadigde mannen van de PvdA bestormden

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 9: Nieuw Links zoekt het ‘konflikt’. Terwijl de jongeren die kort na de oorlog geboren waren, vervroegd hun kiesrecht kregen, werd de PvdA steeds meer een partij van oudere, bezadigde mannen.

In februari 1946, negen maanden na de bevrijding, werden er opvallend veel kinderen geboren in Nederland. Ze vormden het begin van een geboortegolf of babyboom die nog enkele jaren aanhield. De kinderen uit deze geboortegolf, de babyboomers, werden volwassen in de jaren zestig. Ze waren rebelser dan vorige generaties. Hun hang naar vrijheid konden ze uitleven dankzij de groeiende welvaart en de anticonceptiepil, die sinds 1962 verkrijgbaar was.

Veel babyboomers waren kritisch over de tradities van hun ouders, de kerk en de samenleving. Het was te zien aan hun kleedstijl en muzikale voorkeuren. The Rolling Stones, een Engelse popgroep met een moeizame verhouding tot de gevestigde orde, waren populair. In 1965 stond hun nummer ‘I C..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .