Bomenmakelaar helpt overtollige bomen aan een nieuw leven. ‘Je hebt er gauw nog honderd jaar plezier van’

Nieuwe wijken worden vaak gestoffeerd met dunne boompjes rechtstreeks van de kweker, terwijl het goed mogelijk is bijna volgroeide bomen te gebruiken die elders het veld moeten ruimen. Bomenmakelaar koppelt aanbieders en afnemers. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

’s-Hertogenbosch

‘Bomen zijn emotie, mensen worden gelukkig van groen. Kijk maar eens wat er gebeurt als iemand een boom wil omhakken, mensen zijn bereid zich eraan vast te ketenen om dat te voorkomen. Omgekeerd willen ze snel van een boom af als hun auto onder het plakkerige goedje komt te zitten dat eruit valt.’

verdwijnen

In hun dagelijkse werk zien Wouters en Zoontjens dat mooie uitgegroeide bomen plaats moeten maken voor nieuwe riolering, een bredere weg, of een winkelcentrum. ‘Vaak verdwijnen hele mooie bomen, terwijl nieuwbouwwijken steeds beginnen met jonge aanplant uit de kwekerij. Daarvoor wilden we een oplossing bieden, want het duurt jaren voor je een mooie bo..

