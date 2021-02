‘We zullen nóg strenger moeten zijn'

Een opvallende corona-uitbraak op een basisschool in Amsterdam: juist de jonge kinderen raakten besmet. In vier van de zes kleuterklassen raakten kinderen én leraren besmet. In één klas testte de helft van de leerlingen positief.

Amsterdam

Natuurlijk waren de medewerkers van basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam blij dat ze hun leerlingen weer zouden zien. Maar, zegt directeur Ingrid de Haan tegen de verslaggevers van de Volkskrant, velen van hen vonden de heropening ook spannend. Omdat ze thuis een partner hebben met een zwakke gezondheid, bijvoorbeeld. En vanwege die nieuwe, extra besmettelijke Britse variant.

Bijna drie weken later moet ze tot de conclusie komen dat dit ten onrechte was. Er is een flinke corona-uitbraak geweest op de school, juist onder de kleuters. Wat in de tweede week na de heropening begon met een kleuterleerkracht die besmet bleek, groeide uit tot besmettingen in vier van de zes kleuterklassen.

In alle vier deze klassen is ook de lera..

